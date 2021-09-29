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среда, 29 сентября 2021 07:53

Папа Римский планирует визит в Украину

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Папа Римский планирует визит в Украину
Католическая церковь в Украине сейчас переживает период расцвета. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году.

Католическая церковь в нашей стране сейчас переживает период расцвета, заявил действующий глава Конференции римо-католических епископов Украины Мечислав Мокшицкий в интервью информагентству KAI.

"В этом году мы освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок, а перед Рождеством освятим церковь, построенную отцами-паллотинами в Брюховичах возле Львова. Сейчас мы строим еще две церкви. Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", - сказал он, не уточнив деталей.

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Последний раз Папа Римский Иоанн Павел II приезжал в Украину в июне 2001 года. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посетил Киев и Львов.

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