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понедельник, 20 декабря 2021 17:41

Папа Римский назвал домашнее насилие "почти сатанинским" поведением

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Папа Римский назвал домашнее насилие &quot;почти сатанинским&quot; поведением
Папа призвал женщин не молчать о домашнем насилии / Reuters

Папа Римский Франциск осудил домашнее насилие в отношении женщин и назвал такие действия "почти сатанинскими".

Лидер Католической церкви сделал это заявление в воскресенье, комментируя историю с женщиной, которая сбежала от жестокого мужа с четырьмя детьми. Об этом пишет Independent.

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"Число женщин, которые подвергаются избиениям и жестокому обращению со стороны мужей очень велико. Проблема, что для меня это почти сатанинское поведения, потому что это использование человека, который не может себя защитить, который может только попытаться закрыться от ударов. Это очень унизительно", - сказал Папа.

В мире фиксируют всплеск случаев домашнего насилия за время пандемии. По данным ООН, каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию во время пандемии, в основном со стороны интимного партнера.

Папа призвал женщин не молчать о домашнем насилии. В феврале он посвятил молитву женщинам, ставшим жертвами насилия.

"Давайте молиться за женщин, ставших жертвами насилия, чтобы они были защищены обществом, чтобы все принимали во внимание их страдания", - сказал он.

В прошлом он также признал сексуальное насилие над монахинями со стороны священников, а также "социальную чуму" - убийства женщин в Латинской Америке.

Украина готовится к возможному визиту Папы Франциска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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