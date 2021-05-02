Папа пожелал благодатной Пасхи христианам восточного обряда

Папа выступил с поздравлением во время воскресной проповеди. Фото: vaticannews.va

Папа римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Он произнес поздравления с окна Апостольского дворца на площади Святого Петра во время воскресной проповеди, передает Vatican news.

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"Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и католических восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи", - пожелал Франциск.

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также называют Пасха или Великдень. Начинается праздник в полночь, когда на всенощной службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают куличи и пасхальные яйца - писанки и крашанки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - в течение Великого поста.