Пакистан запустил ракету, способную нести ядерный заряд

Дальность действия Shaheen I составляет 750 км. ФОТО: ndtv.com

Пакистан успешно завершил испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen I, способной нести ядерный боезаряд.

Сообщило об этом командование стратегических сил страны, пишет Интерфакс.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности командования стратегических сил армии", — отмечено в сообщении.

По версии же местных СМИ, испытания являются ответом Пакистана на недавний запуск в Индии баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.

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Shaheen I — это двухступенчатая 12-метровая ракета с дальностью действия 750 км. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны.

В мае этого года Пакистан проводил испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-II с дальностью 1,5-2 тыс. км. В 2015 испытывал Shaheen-III, дальность которой достигает 2750 км.

17 ноября Индия провела успешное испытание Agni II. Установка была запущена на дальность 2000 километров из полигона на острове у побережья восточного штата Одиши.