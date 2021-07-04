Падение самолета на Филиппинах: возросло число погибших

Самолет разбился на Филиппинах. Фото: twitter.com/cnnphilippines

В результате падения военного самолета на Филиппинах погибли не менее 31 человек.

Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет. Об этом сообщает 10news.

Официальные лица говорят, что некоторые солдаты успели выпрыгнуть из самолета до того, как он разбился.

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Известно о 17 пропавших без вести филиппинских солдат.

Региональный военный командующий отметил, что сейчас все свидетельствует о том, что пилоты пролетели мимо взлетно-посадочной полос, в результате чего самолет разбился в окрестностях аэропорта. Об этом также свидетельствуют слова очевидцев.

В результате крушения военного самолета Lockheed C-130 Hercules на Филиппинах погибли по меньшей мере 50 человек получили ранения. На борту самолета находились 92 человека. Большинство из них недавно выпустились из армии. Самолет вез военных из города Кагаян-де-Оро на южном острове Минданао, где он задел взлетно-посадочную полосу, пытаясь приземлиться на Джоло. Самолет попытался восстановить мощность, но не смог.