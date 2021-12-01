Пациенту в Австрии по ошибке ампутировали здоровую ногу

Кроме штрафа суд обязал хирурга уплатить €5 тыс. вдове пострадавшего пациента. Фото: pixabay.com

В Австрии 82-летнему мужчине случайно ампутировали здоровую ногу.

За халатность женщину-хирурга, перепутавшую конечности, оштрафовали на €2,7 тыс., пишет The Guardian.

"Мы глубоко шокированы тем, что, несмотря на стандарты качества, пациенту ампутировали не ту ногу. Ошибка, при которой правую ногу удалили вместо левой, произошла в результате ряда досадных обстоятельств", – говорится в сообщении больницы.

Ошибку во время операции допустили в этом году в мае. Заметили это лишь через два дня во время перевязки.

Главный врач публично извинился перед пациентом. Ему назначили психологическую помощь и повторную операцию по ампутации второй ноги. Вскоре мужчина умер, а его вдова подала в суд на хирурга, которая оперировала ее мужа.

Кроме штрафа суд обязал ее уплатить €5 тыс. вдове пострадавшего пациента, но женщина умерла, не дождавшись решения.

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Жительница штата Миннесота, США, Джуммай Наче заболела Covid-19 после прививки. Из-за тяжелого течения коронавируса женщине ампутировали ноги, а вскоре она останется и без рук.