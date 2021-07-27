Женщине ампутировали ноги и руки после того, как она заболела Covid-19: почему так произошло

Фото: GoFundMe

Жительница штата Миннесота, США, Джуммай Наче заболела Covid-19 после прививки. Из-за тяжелого течения коронавируса женщине ампутировали ноги, а затем она останется без рук.

Подробностями трагедии поделился издание Daily Mail.

Наче работала фельдшером. Она получила вторую дозу вакцины от коронавируса 1 февраля. 6 февраля ее госпитализировали с резкими болями в груди. Тест на коронавирус оказался положительным, однако проблем с легкими врачи не нашли.

Из-за стремительного ухудшения состояния Наче подключили к аппарату ИВЛ. У женщины резко развились анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаление и кардиомиопатия. Из-за поражения ей ампутировали ноги.

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Врачи назвали случай Наче уникальным. Причиной состояния здоровья женщины стало тяжелое течение Covid-19 вместе с синдромом мультисистемного воспаления.

К моменту вакцинации женщина могла болеть бессимптомно, заверили специалисты. Вакцина могла стимулировать работу иммунной системы. Пока нет подтверждения того, что состояние женщины спровоцировала прививка.

Муж Наче собирает деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и протезы для жены. Нужно собрать более $500 тыс.

Европейское агентство по лекарствам (EMA) выявило связь между ковид-вакцинами от Pfizer и Moderna и случаями воспаления сердца. EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, а также в Исландии, Норвегии и Лихтенштейне.