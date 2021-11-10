Запрещал прививаться: 16-летняя выиграла суд у отца-антивакцинатора

На судебное заседание отец не явился. Фото: pixabay.com

В Италии 16-летняя девушка вместе с матерью выиграли суд против отца ребенка, который запрещал дочери сделать Covid-прививку.

Летом девушка хотела вакцинироваться в городе Палермо, пишет Live Sicilia. Когда она приехала в центр вакцинации, ей сказали, что необходимо согласие обоих родителей.

"Мать была не против, а вот отец — наоборот. Родители девушки разведены. Через родственников отец передал, что он вообще против вакцинации. Адвокат девушки и ее матери прислала ему письмо, но мужчина не ответил. Дело дошло до суда", - говорится в сообщении.

На заседание отец не явился. Дочь объяснила желание вакцинироваться тем, что занимается спортом и хочет вернуться к нормальной жизни. Она планирует сделать прививку и "внести вклад в искоренение пандемии".

Истицы выиграли дело в суде, поэтому в ближайшие дни итальянка-подросток получит первую прививку.

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В Италии за все время пандемии обнаружили 4,8 млн случаев коронавирус, 132 тыс. людей умерли от осложнений. В стране полностью вакцинировались против коронавируса 72,21% населения.