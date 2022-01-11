"Ответим всеми возможными способами" - МИД сделало предупреждение России

Эмине Джапарова заявила о готовности Украины отвечать на агрессию России всеми возможными способами. Фото: mfa.gov.ua

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина доверяет Соединенным Штатам Америки как надежному партнеру во время переговоров России и США в Женеве.

Об этом сообщила журналистке Эмме Барроус в Twitter, обнародовав часть интервью для телеканала ITV News.

"США - наш стратегический партнер. Мы верим в американскую систему и институты по позиции Украины", - сказала Джапарова.

Она добавила, что дипломаты предупредили европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без Украины.

"Мы должны очень четко сказать России, чего ей следует ожидать, если она снова нападет на Украину: дипломатического, экономического ответа и ответа в сфере безопасности. Главная идея российской политики – сохранить контроль над бывшими советскими республиками. Но холодная война закончилась", - отметила чиновница.

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Возможное вторжение России в Украину заместитель главы МИД прокомментировала так:

"Мы не страна 2014 года. Украинская армия кардинально изменилась. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если произойдет нападение, мы ответим четко, всеми возможными способами".

В Женеве состоялась встреча представителей США и России по поводу требований Москвы к Америке и НАТО отступить из Восточной Европы. Это происходит на фоне массового скопления российских войск и техники возле украинских границ и угроз новой российской агрессии. Что об этом писали в мировых СМИ - читайте в обзоре Gazeta.ua. Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина - нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.