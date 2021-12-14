Отношения между ЕС и Россией улучшатся не скоро – глава Европарламента

Евросоюз и Россия помирятся не скоро. Фото: dw.com

Отношения Евросоюза и России находятся в таком состоянии, что их улучшение не предвидится в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, сообщает "Интерфакс Украина".

"Сегодняшнее состояние отношений между ЕС и Российской Федерацией и кризис на наших восточных границах не дают оснований надеяться на то, что отношения скоро улучшатся. Мы не должны отказываться от наших европейских ценностей. Конечно, мы хотим поддержать россиян, которые хотят изменить свою страну", — сказал он в понедельник в Страсбурге на очередной пленарной сессии ЕП, открывая дискуссию о 30-летии распада Советского Союза.

Сассоли напомнил, что некоторые бывшие государства Советского Союза сегодня - члены ЕС, но признал, что переход к демократии требует многих лет, как и создание новых институтов и новых процедур, изменение привычек и мировосприятия.

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"Построить демократию очень сложно, и ее, к сожалению, легко потерять, если не заботиться о ней, — заявил Сассоли. — Демократия в основном построена на доверии, на доверии граждан к своим собственным институтам. Это доверие необходимо обновлять каждый божий день. Его надо растить как капитал, и заботиться о нем как о хорошей инвестиции".

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о расширении существующих санкций против нее и готовности ЕС ввести новые в случае усиления агрессии против Украины. Об этом она сказала в обращении на ежегодной конференции послов.