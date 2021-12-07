Глава Еврокомиссии предупредила Путина о новых санкциях в случае агрессии против Украины

Урсула фон дер Ляен говорит, что ЕС готов ввести новые санкции против России в случае агрессии против Украины / Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о расширении существующих санкций против нее и готовности ЕС ввести новые в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом она сказала в обращении на ежегодной конференции послов.

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"В этом контексте должны говорить о перемещении российских войск и их массивном наращивании вдоль восточной границы Украины. Хочу еще раз подчеркнуть полную и непреклонную поддержку Украины со стороны Евросоюза перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила глава Еврокомиссии.

"Чтобы быть предельно ясными - мы хотели бы конструктивно взаимодействовать с Москвой, но это зависит от них. Именно осознанный выбор и агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

7 декабря президент США провел видеопереговоры с президентом России Путиным на фоне беспокойства Запада новым мощным наращиванием российских войск вокруг Украины. Перед видеоконференцией Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения России обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT. Под санкции может попасть также оцепление Путина, энергетические компании и российский государственный долг.