Открыты для всех: Тихановская готова пообщаться с Путиным

Тихановська заявила, что найдет слова, чтобы пообщаться с Путиным. Фото: Belsat

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова пойти на контакт с лидерами всех государств и найдет слова, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В своем интер`ю DW Тихановська сообщила, что Беларусь открыта к диалогу, но российские представители пока с ними не связывались.

По ее словам, мировые лидеры настроены в страну очень дружелюбно и поражены тем, что происходит в Беларуси - "подвигом наших людей, которые встали на защиту своих прав".

"Все мы люди, и я не знаю как нужно готовиться к разговору с определенным человеком. Мне звонили лидеры сильных стран и, думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным ", - так ответила Тихановська на вопрос, готов ли он к разговору с президентом России.

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В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, после которых начались массовые протесты. Люди отказываются признавать результаты. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80% голосов. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционера 37-летней Светланы Тихановской - 9,9%.