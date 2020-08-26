Белорусы просят убежища у Литвы

 
Ексклюзивы
1/5
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 405
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2448
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1602
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 297
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1971
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
9 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
8
3
6
3
21
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 396
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 585
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5202
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3186
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1080
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 13:17

Белорусы просят убежища у Литвы

  Комментировать
Белорусы просят убежища у Литвы
Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве. Фото: Nexta

В Литву обратились 11 белорусских граждан с просьбой предоставить им убежище.

Об этом радиостанции LRT radijas сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище, еще будучи на границе, один из них - на территории Литвы. Люди, просившие убежища, заявили "о боязни расправы на родине".

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то просьб об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.

Вопрос о предоставлении убежища в Литве рассматривается от нескольких недель до полугода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, после которых начались массовые протесты. Люди отказываются признавать результаты. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80% голосов. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционера 37-летней Светланы Тихановской - 9,9%. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусы просят убежища у Литвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, которая готовила переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 14535
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 12429
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 11835
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9513
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 3 Просмотров: 8964
Мир
Глава МВД Франции заступился за право женщин загорать топлес
Глава МВД Франции заступился за право женщин загорать топлес Просмотров: 90
Основатель Amazon стал первым миллиардером с рекордными доходами
Основатель Amazon стал первым миллиардером с рекордными доходами Просмотров: 81
Литва расширила санкции против режима Лукашенко
Литва расширила санкции против режима Лукашенко Просмотров: 72
Ученые нашли самый сильный укус, зафиксированный среди животных
Ученые нашли самый сильный укус, зафиксированный среди животных Просмотров: 576
США пригрозили России санкциями за отравление Навального
США пригрозили России санкциями за отравление Навального Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
6
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
3
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Голосов: 3161
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua