Белорусы просят убежища у Литвы

Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве. Фото: Nexta

В Литву обратились 11 белорусских граждан с просьбой предоставить им убежище.

Об этом радиостанции LRT radijas сообщила руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище, еще будучи на границе, один из них - на территории Литвы. Люди, просившие убежища, заявили "о боязни расправы на родине".

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то просьб об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.

Вопрос о предоставлении убежища в Литве рассматривается от нескольких недель до полугода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОМОН в Гродно применил слезоточивый газ против демонстрантов

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, после которых начались массовые протесты. Люди отказываются признавать результаты. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80% голосов. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционера 37-летней Светланы Тихановской - 9,9%. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановская уехала в Литву.