Открыли рекордно длинный подводный тоннель за $ 6 млрд

Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Фото: Reuters

В Гонконге открыли новый подводный тоннель.

Он является самым длинным и глубоким из имеющихся в мегаполисе. Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Об этом сообщает ТАСС.

"Тоннель длиной 5,5 км соединил район Тунмун с островом Лантау в районе международного аэропорта Чеклапкок и въезда в гигантский мост Гонконг - Макао - Чжухай, который был открыт в конце 2018", - говорится в сообщении.

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Строительство тоннеля продолжалось более семи лет. Оно обошлось в 47 млрд гонконгских долларов ($6,1 млрд).

Отмечается, что проезд по тоннелю будет бесплатным.

"Для прокладки тоннеля была задействована огромная буровая машина диаметром 17,6 м. Это первый подводный тоннель в Гонконге, построенный методом бурения.

Три других подобных объекты здесь были построены методом укладки на дно в менее глубокой акватории в проливе Виктория ", - говорится в сообщении.

После более чем десятилетия планирования началось строительство одного из самых длинных в мире подводных тоннелей. Тоннель Fehmarnbelt будет на глубине до 40 м под дном Балтийского моря. Он свяжет Данию и Германию. Завершить строительство должны в 2029-м.