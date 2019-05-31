Открыли фантастический парк "Звездных войн"

31 мая в калифорнийском Диснейленде открыли новый тематический парк, посвященный "Звездным войнам". Территория, занимающая площадь 5,5 га, получила название "Край Галактики".

Место действия — планета Батуу. В процессе работы над парком сотрудники Disney посещали архивы Lucasfilm. Там они изучали реквизиты и костюмы, использовавшиеся в фильмах. Кроме того, создатели "Краю Галактики" ездили в Марокко и Турцию, чтобы понять, как в реальности могли бы выглядеть пустыне на Батуу. В целом на создание тематической зоны было потрачено около $1 млрд, - пишет Meduza.

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайцы разработали уникального робота-кота

Здесь посетители могут полетать на корабле Хана Соло "Сокол тысячелетия", принять участие в ролевых играх (на стороне членов сопротивления или Первого ордена), а также попробовать еду и напитки, показанные в космической саге.

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Входной билет стоит $149 ( 3900грн). Сборка светового меча (получен меч можно забрать) — $199 (5300 грн). Сборка дроида (дроида тоже можно забрать) — $99 (2600 грн). Алкогольный коктейль в кантине (а вот стакан, в который ее нальют, забрать можно только за дополнительную плату) — $17 (450 грн). Порция голубого или зеленого молока — $8 (214 грн). Кока-кола в коллекционной бутылке - $5(130 грн).

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

Автор: meduza.io Парк "Звездных войн" в Калифорнии

В первый месяц работы парка попасть туда можно будет только по предварительному бронированию. Время посещения ограничено 4 ч. Во втором тематическом парке Диснея США-Диснейуорлде в Орландо - зона "Звездных войн" откроется только 29 августа.

Американская компания Alaka'i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai. Отмечается, что подниматься в воздух такси с помощью водорода.