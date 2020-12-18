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пятница, 18 декабря 2020 18:08

Открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи: владельца модельного агентства обвинили в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

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Открыл миру Шэрон Стоун и Монику Беллуччи: владельца модельного агентства обвинили в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних
Жан-Люка Брюнеля обвинили в изнасиловании девочек. Фото: leparisien.fr

Владельца модельного агентства МС2 Model Management 74-летнего Жан-Люка Брюнеля задержала французская полиция. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сексуальных домогательствах и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Брюнеля обвиняют в подборе девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, с которым он в был в тесной дружбе. Эпштейн частично финансировал модельное агентство MC2 Model Management.

В прошлом Брюнель работал с такими звездами, как Кристи Тарлингтон, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и Милла Йовович.

Основателя модной корпорации Nygard 79-летнего миллионера Питера Найгард задержали 14 декабря в Канаде в подозрении сексуального насилия над женщинами.

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Дата
18
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