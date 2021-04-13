"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду

Помощник принимает и обратные команды. Фото: Reuters

Голосовой помощник в электрокарах Tesla реагирует на забавную команду Open butthole, которая в переводе означает "Открой задницу". С помощью нее помощник открывает бардачок, порт для зарядки или багажник.

Первым про странную команду в Twitter сообщил пользователь под ником @tesla_master, тем самым запустив своеобразный флешмоб, пишет Gizmodo.

Команда срабатывает почти на всех моделях электрокаров: Model S, Model 3 и Model Х. При этом помощник принимает и обратные команды. От фразы Close butthole или "Закрой задницу" порт, багажник и бардачок закрываются. Кроме этого, помощник выполняет вышеуказанные команды на разных языках.

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На прошлой неделе американская компания Tesla начала испытания электрического грузовика Semi. Автошпионам удалось зафиксировать это на видео. Считается, что именно этот прототип является первым автомобилем бренда, который работает на новых аккумуляторных блоках 4680.