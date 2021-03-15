Tesla протестировала электрогрузовик фото: Electrek

На прошлой неделе американская компания Tesla начала испытания электрического грузовика Semi. Автошпионам удалось зафиксировать это на видео.

Считается, что именно этот прототип является первым автомобилем бренда, который работает на новых аккумуляторных блоках 4680, информирует Electrek.

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На видео зафиксировали, как автомобиль легко входит в крутой вираж. При этом модели нового поколения постоянно замечали на автовозах. Теперь она продемонстрировала возможности.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

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