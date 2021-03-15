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понедельник, 15 марта 2021 16:35

Tesla протестировала электрогрузовик

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Tesla протестировала электрогрузовик
Tesla протестировала электрогрузовик фото: Electrek

На прошлой неделе американская компания Tesla начала испытания электрического грузовика Semi. Автошпионам удалось зафиксировать это на видео.

Считается, что именно этот прототип является первым автомобилем бренда, который работает на новых аккумуляторных блоках 4680, информирует Electrek.

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На видео зафиксировали, как автомобиль легко входит в крутой вираж. При этом модели нового поколения постоянно замечали на автовозах. Теперь она продемонстрировала возможности.

В сети появились фотографии универсала Volvo V70, который продают дороже чем роскошный Bugatti La Voiture Noire 2020 года. Стоимость старого Volvo оценивают в $20 млн, примерно 554 млн грн.

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