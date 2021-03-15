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понедельник, 15 марта 2021 16:06

На продажу выставили самый дорогой в мире Volvo

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В сети появились фотографии универсала Volvo V70, который продают дороже, чем роскошный Bugatti La Voiture Noire 2020 года. Стоимость старого Volvo оценивают в $20 млн - почти 554 млн грн.

Автор: Dupont Registry
  На продажу выставили самый дорогой в мире VolvoНа продажу выставили самый дорогой в мире Volvo
На продажу выставили самый дорогой в мире VolvoНа продажу выставили самый дорогой в мире Volvo

Авто имеет специальный номерной знак с надписью New York. Такие знаки впервые начали предлагать в конце 1970-х. Номерной знак находился в собственности семьи и использовался на разных машинах. Последним носителем стал универсал Volvo V70 первого поколения, сообщает Dupont Registry.

Автор: Dupont Registry
  На продажу выставили самый дорогой в мире Volvo
На продажу выставили самый дорогой в мире Volvo

"Когда я предложил отцу заказать номерной знак, я знал, что он будет особенным. Но никогда не понимал, насколько", - говорит владелец, семья которого использует номерной знак на различных транспортных средствах в течение последних 40 лет.

Автор: Dupont Registry
  На продажу выставили самый дорогой в мире Volvo
На продажу выставили самый дорогой в мире Volvo

Семейную реликвию выставили на продажу вместе с универсалом, к которому она приписана. Копии номерного знака давно продают в сувенирных магазинах в Нью-Йорке, а также в интернете.

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В сети опубликовали фотографии модели "Запорожца", который так и не запустили в серийное производство. Его спроектировали и построили в начале 1960-х на автомобильном заводе в Запорожье - ЗАЗ.

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15
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