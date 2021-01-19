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среда, 20 января 2021 08:30

От обвала трибун на корриде погибли 222 человека

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От обвала трибун на корриде погибли 222 человека
Фото из трагедии в газете El Heraldo / El Heraldo

20 января 1980-го во время корриды обрушились трибуны арены в колумбийском городе Синселехо. В результате трагедии погибли 222 человека.

Ежегодно в этом колумбийском городе проводят корриду в честь религиозного праздника. Для этого строят временные трибуны. Местные богатые землевладельцы дают награды тореадорам, которые поразят быка наибольшим количеством мелких ударов шпагами. Событие привлекает немалое внимание местных жителей.

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В 1980-м на празднике внезапно обрушились 5 секций переполненных временных деревянных трибун. Погибли 222 человека, более 500 получили ранения. Некоторые жертвы напоролись на острые осколки балок, других затоптал насмерть народ, который охватила паника.

Власти обвинили в трагедии сильные дожди, которые прошли перед этим, заявив, что земля под деревянными балками, которые поддерживали трибуны, стала мягкой, а секции обвалились под весом большого количества людей. Секции трибун падали, как домино, когда зрители наблюдали, как молодые тореадоры на ринге боролись против быков.

Обрушение в Синселехо - самая смертоносная трагедия на спортивном мероприятии в истории Колумбии. Она произошла вследствие скопления слишком большого количества зрителей и недостатков при строительстве конструкций.

Несмотря на то, что арены для корриды стали более строго проверять после трагедии в Синселехо - временная трибуна в городе Хонде, в 100 км от столицы, Боготы, обрушилась в феврале 1989-го. В результате инцидента 7 человек погибли и еще 300 получили ранения. В октябре 2006 года на арене в Колумбии снова произошла катастрофа. В результате частичного обрушения трибун пострадали более 100 человек.

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Дата
20
января

От обвала трибун на корриде погибли 222 человека

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