От коронавируса умерла жена експрезидента Армении

Рита Саргсян была преподавателем музыки. С мужем воспитала двух дочерей. Фото: Офис Сержа Саргсяна

Жена бывшая президента Армении Сержа Саргсяна умерла от осложнений, вызванных коронавируса. Рите Саргсян Было 58 лет.

Об этом повидомили в офисе Сержа Саргсян 20 ноября.

"Жена експрезидента була госпитализирована в больницу в критическом состоянии. Умерла через несколько дней", - сказали там.

Женщина родилась в 1962 году в Нагорном Карабахе, где до недавнего времени протяжении нескольких недель продолжались бои в очередной фазе обострения между Арменией и Азербайджаном. Была преподавателем музыки. С мужем воспитала двух дочерей.

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Серж Саргсян, також уроженец Нагорного Карабаха, дважды Занимаюсь пост премьер-министра Армении и был третьим президентом Армении в период с 2008 до 2018 года.

Глава Сербской православной церкви патриарх Ириней умер от коронавируса. 90-летнему Иринею, который имел значительное влияние на сербскую политику, поставили диагноз 4 ноября. С тех пор лечился в госпитале в столице страны Белграде.