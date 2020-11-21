От коронавируса умерла жена експрезидента Армении

Жена бывшая президента Армении Сержа Саргсяна умерла от осложнений, вызванных коронавируса. Рите Саргсян Было 58 лет.
Об этом повидомили в офисе Сержа Саргсян 20 ноября.
"Жена експрезидента була госпитализирована в больницу в критическом состоянии. Умерла через несколько дней", - сказали там.
Женщина родилась в 1962 году в Нагорном Карабахе, где до недавнего времени протяжении нескольких недель продолжались бои в очередной фазе обострения между Арменией и Азербайджаном. Была преподавателем музыки. С мужем воспитала двух дочерей.
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Серж Саргсян, також уроженец Нагорного Карабаха, дважды Занимаюсь пост премьер-министра Армении и был третьим президентом Армении в период с 2008 до 2018 года.
Глава Сербской православной церкви патриарх Ириней умер от коронавируса. 90-летнему Иринею, который имел значительное влияние на сербскую политику, поставили диагноз 4 ноября. С тех пор лечился в госпитале в столице страны Белграде.
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