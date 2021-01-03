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воскресенье, 03 января 2021 13:40

Оставил детей и беременную жену: россиянин повесился в прямом эфире

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Оставил детей и беременную жену: россиянин повесился в прямом эфире
В России 40-летний мужчина покончил с собой во время прямого эфира в соцсети. Фото: "ВКонтакте"

В российском Новосибирске 40-летний мужчина покончил с собой во время стрима "ВКонтакте".

А за две недели до случившегося он публиковал на своей странице сообщение, где писал, что намерен повеситься. Об этом сообщает российское издание "Подъём".

Отмечается, что у новосибирца остались двое детей и беременная жена.

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Издание также пишет, что жена умершего рассказала одному из телеканалов, что перед "смертельным стримом" они поссорились. Насколько это повлияло на его решение покончить с собой, выясняет следствие. По словам женщины, мужчина и ранее пытался совершить самоубийство.

В Мукачево на Закарпатье 28-летний мужчина в прямом эфире на странице в соцсети пожаловался на действия полицейских, а затем покончил с собой. О смерти мужчины сообщили его соседи.

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Дата
03
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