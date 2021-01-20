Основатель Alibaba Джек Ма впервые за 3 месяца появился на публике

Последнее его выступление было 24 октября. Фото: Reuters

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма выступил на благотворительном мероприятии.

Это его первое появление на публике за 3 месяца, передает УНН.

По сообщению китайских СМИ, последнее его выступление было 24 октября. Тогда он выступил с речью на финансовом форуме в Шанхае с критикой регуляторов за подавление финансовых и технологических инноваций.

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После речи Ма в октябре китайские власти начали антимонопольное расследование против Alibaba.