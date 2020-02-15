Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

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Ливанская шиитская организация "Хезболла" официально была основана 16 февраля 1982-го.

Группу создали при поддержке аятоллы Хомейни в ответ на оккупацию Ливана Израилем. "Хезболла" или "Партия Аллаха" не признает государства Израиль и выступает против вестернизации Ливана. С 1997 считается террористической организацией в США.

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Основатели "Хезболлы" считали США виновными во многих проблемам страны. Вдохновлялись Иранской революцией. Израиль считали подконтрольным Америке. Своих политических целей планировали достичь путем террора. Иран отправил бойцов для тренировки и вербовки. В южном Ливане в организации были тысячи активистов.

В 2000-м Израиль вышел из южного Ливана. "Хезболла" требовала выпустить всех ливанцев из израильских тюрем и освободить территорию фермы Шаба. Но ООН не считаю эти земли частью Ливана. В ответ на это "Хезболла" похитила трех израильских солдат. Обменять их смогли через четыре года после похищения.

"Хезболла" контролирует юг Ливана. Финансирует больницы, школы и несколько ферм. Имеют более 10 представителей в парламенте. Организацию считают террористической в ​​ЕС, Великобритании, Канаде, Израиле, Нидерландах, Австралии.