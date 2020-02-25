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вторник, 25 февраля 2020 13:37

Опрос показал, какой лидер нужен россиянам

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Опрос показал, какой лидер нужен россиянам
Лишь 22% респондентов считают, что "ни в коем случае нельзя допускать" передачи всей власти одному человеку. Фото: Слово и дело

По мнению 49% россиян, их стране постоянно нужен сильный и властный руководитель.

26% считают, что иногда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", который провели 23-29 января 2020-го.

Социологи опросили 1603 человек, максимальная погрешность выборки - 3,4%.

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Лишь 22% респондентов считают, что "ни в коем случае нельзя допускать" передачи всей власти одному человеку. Число таких людей возросло за последние 2 года на 4%, хотя в ноябре 2018-го было 18%. Россиян, считающих, что властный руководитель нужен всегда, стало меньше: осенью 2018 таких было 58%. А тех, кто считает, что именно сейчас такой период, когда нужен сильный правитель, стало на 4% больше (было 22% 2 года поэтому). При этом 40% опрошенных достаточно смутное представление о том, в каком направлении движется их страна, какие цели поставлены перед Российской Федерацией нынешним руководством. Никакого представления об этом не имеют 23%. Достаточно четкое представление - в 19%. Еще 14% выразили мнение, что дела в России "пущены на самотек".

Еще 59% респондентов считают, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% - что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть "народной".

"Под сильной рукой имеются в виду не массовые репрессии и другие людоедские истории, а именно наличие решительного лидера. При слабом лидере все всегда заканчивается кризисами", - рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% избирателей больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

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