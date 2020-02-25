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вторник, 25 февраля 2020 11:54

Сколько избирателей готовы голосовать за Зеленского

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Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% избирателей больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

Вопрос социологи ставили в анкете так: "Представьте себе, что сейчас проходят президентские выборы и к вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Вы будете голосовать или нет и каким был бы ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты?".

Зеленского поддерживают 24,8% среди всех респондентов и 44,2% среди тех, кто придет на выборы.

"Сейчас наибольшую поддержку среди населения имеет Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%)", - говорят в КМИС.

 

При этом не определились - 24,6%.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале, то в парламент, по опросу, попадают 4 партии:

"Слуга народа" - 21,7%

ОПЗЖ - 8,7%

"Европейская солидарность" - 6%

"Батькивщина" - 5%.

 

Социологи опросили 2038 респондентов с 8 по 18 февраля.

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