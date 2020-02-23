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воскресенье, 23 февраля 2020 19:48

Социолог раскусила "регионалов", которые хотят реванша

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Социолог раскусила &quot;регионалов&quot;, которые хотят реванша
Бывшие соратники Януковича хотят отбелить "беркутовцев", которые выполняли преступные приказы. Фото: УНІАН

"Трансформированная" Партия регионов пытается взять реванш за проигранную в 2013-2014 годах битву за Украину. Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

На последних выборах ОПЗЖ и похожие с ними взяли гораздо меньше голосов, чем рассчитывали. Потому что электорат, который стремится к примирению на оккупированном Россией Донбассе и отношений с РФ, у них отобрал президент Владимир Зеленский со своей партией "Слуга народа". Так что бывшие "регионалы" пытаются вернуть своего избирателя любыми путями, в том числе темой Майдана, сообщает "Новое время"

Длительное следствие, безнаказанность преступников и идеологическое смятение в нынешней властной команде побудили к активности ярых противников Майдана. Бывшие соратники Януковича развернули бурную деятельность по дискредитации событий 2013-14 годов.

Попытки радикально изменить фокус восприятия трагических событий на Майдане вполне вписывается в теорию "окна Овертона" - концепцию так называемого допустимого спектра мнений. Речь идет о неприемлемую для большинства общества точку зрения, которая постепенно легитимируется через ее широкое обсуждение. В результате приемлемым вариантом может стать то самое "сойтись где-то посередине". И "беркутовцы" в таком случае станут такими же жертвами, как и герои Небесной сотни, пишет "Главком"

Ирина Бекешкина считает, что такая тактика может частично сыграть на "антимайданный" электорат ОПЗЖ, но не более.

"В свое время Майдан поддерживали 50%, а не поддерживали аж 40%. И около половины из этих 40% остается до сих пор. Поэтому у ОПЗЖ сейчас задача - отбить у "Слуги народа" своих избирателей", - говорит социолог.

Тем временем команда Зеленского пытается понравиться всем, считает социолог. При этом у президента нет четкого отношения не только к Майдану, но и многим другим событиям и процессам.

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Следователи Государственного бюро расследований по делу Майдана задержали бывшего сотрудника спецподразделения "Омега".

Ему объявили о подозрении в совершении прицельных выстрелов на поражение по направлению толпы безоружных участников Евромайдана на улице Инс

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