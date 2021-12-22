Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро среды в мире зафиксировали более 276 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицирований обнаружили в США, Великобритании и Франции.

За сутки 20 декабря диагностировали более 745 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Украина занимает пятое место в мире по суточной смертности.

В США зафиксировали более 181 тыс. новых больных за сутки, в Великобритании - более 90 тыс., а во Франции - почти 50 тыс. Далее в рейтинге находятся Испания и Германия. Украина - на 19-м месте в мире.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция и Испания. За все время пандемии в мире выздоровели более 248 млн человек. Сейчас насчитывается более 23 млн активных случаев заболевания.

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С начала пандемии подтвердили более 5,3 млн летальных случаев болезни. По суточной смертности от Covid-19 в Европе лидируют Россия, Польша и Германия. Больше всего смертей за сутки от коронавируса в мире зафиксировали в США - 1811.

Автор: worldometers.info Украина занимает пятое место в мире по суточной смертности

Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.