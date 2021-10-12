Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

В мире в течение суток 10 октября диагностировали более 313 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и Турции.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на девятом месте в мире. Среди стран Европы она четвертая.

В США зафиксировали более 50 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании – более 40 тыс., а в Турции – более 30 тыс. новых заражений. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся РФ и Иран.

Автор: worldometers.info По распространению коронавируса в мире лидируют США и Британия

С начала пандемии подтвердили более 4,8 млн смертей от Covid-19. В мире по суточной смертности лидируют Россия и США. Украина на шестом месте в мире и на третьем в Европе.

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Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом получить любую дополнительную дозу вакцин против Covid-19, утвержденных ВОЗ.