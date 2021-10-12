ВОЗ рекомендовала третью дозу вакцины от Covid-19 некоторым категориям людей

Позволили третью дозу вакцины от Covid-19. Фото: Reuters

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом получить любую дополнительную дозу вакцин против Covid-19, утвержденных ВОЗ.

"SAGE рекомендовала лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом предложить дополнительную дозу любой из вакцин от Covid-19, включенных в список для экстренного применения. Эти лица реже реагируют адекватно на вакцинацию после стандартной серии первичных вакцин и имеют высокий риск тяжелого течения болезни Covid-19", - отметили в ВОЗ.

Отмечается, что лицам в возрасте от 60 лет и старше, которые были полностью привиты вакцинами Sinovac и Sinopharm, следует предложить дополнительную третью дозу этих же препаратов.

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Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту. В случае отказа от вакцинации этих работников отстранят от работы без сохранения заработной платы.