Определили пять стран, где больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро 17 ноября в мире зафиксировали более 252 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных за все время пандемии обнаружили в США (48,1 млн), Индии (34,4 млн) и Бразилии (21,9 млн).

В течение суток 15 ноября диагностировали более 498 тыс. новых Covid-случаев, свидетельствуют данные Worldometers. Больше всего новых больных обнаружили в США, Германии и Великобритании.

В США зафиксировали более 87 тыс. новых инфицированных за сутки, в Германии - почти 40 тыс., а в Великобритании - свыше 37 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина на девятом месте в мире.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют РФ, Украина и Румыния. В мире по этому показателю лидирует США.

Автор: worldometers.info Украина - вторая в Европе по суточной Covid-смертности

В мире насчитывают более 19 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 230,6 млн человек. С начала пандемии подтвердили более 5,1 млн смертей от Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соvid-19 стал пандемией для бедных стран - ВОЗ

Министерство здравоохранения утвердило противопоказания к вакцинации от Covid-19. Тяжелая аллергическая реакция на первую дозу является пожизненным поводом не прививаться. А людям с признаками острой респираторной инфекции следует отложить вакцинацию на две недели.