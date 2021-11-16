Соvid-19 стал пандемией для бедных стран - ВОЗ

ВОЗ прокомментировала пандемию коронавируса. Фото: Reuters

Covid-19 превратился в пандемию для бедных и бедных людей.

"Эта болезнь сейчас преимущественно поражает бедных людей и бедных стран", - отметил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, сообщает The Guardian.

Богатые страны, начавшие активно прививать население бустерными дозами, идут на большую авантюру, заявив, что одна из проблем заключается в появлении новых разновидностей штаммов болезни, которые могут избегать эффекта существующих вакцин.

Другая проблема состоит в том, что население может не захотеть подчиняться властям, если снова будут введены такие меры, как ношение защитных масок и социальное дистанцирование.

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В мире по состоянию на утро 16 ноября было выявлено 254 589 524 случая заражения коронавирусом. Умерли 5 121 992 человека, выздоровели 230 189 150.