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Оппозиционный канал прекратил вещание

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Оппозиционный канал прекратил вещание
Грузинский канал прекратил вещание. Фото: РБК-Украина.

У здания грузинского телеканала собрался митинг после высказываний ведущего телеканала в адрес Путина.

Грузинский оппозиционный канал "Рустави-2" временно прекратил вещание после угроз о вторжении и погром со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала, передает РБК-Украина.

Генеральный директор Ника Гварамия добавил, что журналистам угрожает опасность. Он имел в виду акцию протеста, которая проходит у здания телекомпании. Некоторые из присутствующих призывают громить телеканал.

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Акция началась после того, как ведущий итоговой еженедельной программы Георгий Габуния обратился к российскому президенту Владимиру Путину и в своей речи использовал нецензурную брань.

Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия извинился перед зрителями и обещал принять меры по автора скандального монолога. Протестанты требуют, чтобы Габуния извинился за свои слова и был уволен. Часть пришли и вовсе настаивают на том, чтобы телеведущий покинул страну, а Гварамию отстранили от управления телеканалом.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и обматерил его.

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