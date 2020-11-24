Оппозиционному лидеру Беларуси Бабарико официально предъявили обвинение

Бабарыко вину не признает. Фото: TUT.BY

Белорусскому оппозиционеру, экс-главе правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико вину не признает, сообщает пресс-служба КГБ Беларуси.

"Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" предъявлено обвинение в совершении преступлений по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также отмывание средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Все фигуранты дела полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях, за исключением Бабарико", - говорится в сообщении.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшему 1-му заместителю председателя правления Алексей Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету также предъявили обвинение в получении взятки.

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18 июня правоохранители Беларуси арестовали Виктора Бабарико, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, якобы из-за подозрений в управлении преступной организацией. Его сына Эдуарда также взяли под стражу. Бабарико-старшего обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. До мая 2020 года Виктор Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк". Ушел с должности через участие в президентской гонке в Беларуси. Сразу после провозглашения намерения баллотироваться в президенты правоохранители начали оказывать давление на него. Александр Лукашенко обвинил Бабарико, которого называли его главным конкурентом на выборах, в коррупции.