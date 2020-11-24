Тихановская вошла в ТОП-100 самых влиятельных женщин мира

Европа, США, Канада и Украина не признают результаты выборов в Беларуси. Фото: pixabay.com

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира.

Список 100 женщин 2020 года, которые вдохновляют обнародовало издание ВВС.

"Тихановская - экс-кандидатка в президенты Беларуси, которая возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года Александр Лукашенко объявил о своей победе на выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне распространенных заявлений о фальсификации выборов", - говорится в сообщении.

Европа, США, Канада и Украина не признают результаты выборов в Беларуси и не считают Лукашенко легитимным президентом.

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ВВС обнародовало список ТОП-100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года, в который попала украинка Анастасия Волкова. Женщина стала основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.