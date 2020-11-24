Украинка попала в ТОП-100 самых влиятельных женщин мира

Анастасия Волкова попала в список самых влиятельных женщин. Фото: FLUROSAT

Издание ВВС обнародовало список ТОП-100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 года, в который попала украинка Анастасия Волкова.

Женщина стала основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.

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Сервис анализирует спутниковые снимки полей и предоставляет информацию о состоянии урожая. Flurosat использует фотографии дронов, технологии искусственного интеллекта.

По словам Волковой, фермеры могут узнать о потенциальных проблемах урожая задолго до возникновения каких-либо сложностей.

Команда разработчиков проекта работает в Украине. Услугами сервиса пользуется более 1 тыс. компаний из 15 стран мира.

Недавно американское издание Billboard выбрало победительницу в номинации "Женщина года 2020".