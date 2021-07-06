Оппозиционерка Тихановськая официально "закрепилась" в Литве

Представительство Тихановськой в Вильнюсе получило официальный статус. Фото: dw.com

МИД Литвы предоставило официальный статус представительству лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановськой, которое работает в Вильнюсе.

"Белорусское демократическое представительство с сегодняшнего дня является аккредитованной институцией в Литве. Литва признает демократическую волю, выраженную народом Беларуси - выбор, который был реализован не до конца", - сказал министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, сообщает портал LRT.

Он отметил, что представители демократической Беларуси имеют возможность работать и действовать в Литве, пока "демократическая свобода не будет справедливо воплощена в их собственном государстве".

Литва стала первой страной ЕС, которая сделала этот шаг. Продолжаются переговоры с другими государствами об открытии аналогичных представительств. "Я благодарю Литву за огромную поддержку, которую белорусский народ и я лично получили за эти месяцы. Беларусь - это не Лукашенко, и теперь это официально признано", - заявила Тихановськая.

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Власти Литвы строят первый лагерь для беженцев из Беларуси. Палаточный городок будет расположен на границе с белорусской стороной. Лагерь обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев. Незаконная миграция беларуси стремительно выросла из-за политического давления со стороны режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.