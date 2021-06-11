Литва строит палаточный городок для нелегалов на границе с Беларусью

Недавно на границе с Беларусью Литва задержала 52 нелегальных мигранта. Фото: TUT.BY

Власти Литвы строят первый лагерь для беженцев из Беларуси. Палаточный городок будет расположен на границе с белорусской стороной.

Об этом сообщило издание Tut.by.

Лагерь обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев.

"На месте, где планируется обустроить палаточный городок, с помощью армии начались работы по подготовке площади. В лагере можно будет разместить около 350 человек", - уточнил в эфире литовского радио начальник центра Александрас Кисловас.

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В Центре регистрации иностранцев нет свободных мест еще с прошлых выходных. В лагере в городке Пабраде будут размещать людей, которые незаконно пересекли границу Литвы и обратились за предоставлением убежища.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, нелегальная миграция из Беларуси выросла вдвое. Этот факт пытаются скрыть белорусские пограничники.

Незаконная миграция беларуси стремительно выросла из-за политического давления со стороны режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко. Диктатор подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Лукашенко предоставил больше власти силовикам и пропагандистам.