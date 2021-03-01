Опасный маршрут с химвеществами времен войны: РФ ускорила строительство "Северного потока-2"

Маршрут "Северного потока-2" проходит через опасную зону. Фото: szru.gov.ua

Россия ускоряет строительство газопровода "Северный поток-2". Однако есть вероятность того, что на дне в районе острова Бронхольм захоронены химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

По данным украинской разведки, маршрут газопровода проложен рядом с опасной зоной.

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"Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличивающегося политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только экологии, но и жизни и здоровью членов экипажа", - сообщает служба.

В течение последних 35 лет контейнеры с ядовитыми веществами и боеприпасами периодически случайно находят на востоке и юге от Бронхольма.

"Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", что использует 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне", - отметили в СВРУ.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство газопровода "Северный поток-2".