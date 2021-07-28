Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность

Олимпиец решил проверить "антисекс-кровати" на прочность. Фото: iocmedia / Twitter

В олимпийской деревне в Токио спортсмены сборной Израиля сломали картонную "антисекс-кровать".

Девять олимпийцев прыгали на ней одновременно, пишет The New York Post.

Спортсмен Бен Вангер с израильской национальной бейсбольной команды решил проверить на прочность кровати.

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Сначала он прыгал один, а позже к нему присоединились другие олимпийцы. Только под весом девяти человек картонная конструкция сломалась и рухнула.

Вангер снял момент в TikTok, потому что "антисекс-кровати" вызвали ажиотаж в сети.

В Олимпийской деревне Токио для участников соревнований установили кровати, на которых невозможно заниматься сексом. Дизайн мебели специально спроектировали так, чтобы в условиях карантина "избежать ненужных форм физического контакта".