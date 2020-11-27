Олень "украл" ружье у охотника

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Чешская полиция обратилась к жителям, чтобы сдали ружье, если найдут в лесу. Его случайно "украл" олень в охотника во время охоты.

На оленя бросилась собака охотника, и он начал отбиваться, и напал на мужчину. Ружье зацепилось за рога животного и тот убежал с ним в лес. Об этом пишет британская The Independent.

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Происшествие произошло на охоте в лесу недалеко от города Горни Плана, близ австрийской границы. Чешская полиция сообщила, что оружие, к счастью, без патронов. Правоохранители добавили, что любой, кто наткнется на ружье в лесу, должен сдать его в ближайшее отделение полиции.

Сейчас охотничий отряд, который отправился на поиски пропавшего оружия, не смог найти винтовку. Об исчезновении сразу сообщили полиции, согласно "Закону об оружии и боеприпасах".