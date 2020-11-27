Олень "украл" ружье у охотника

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 144
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1620
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2547
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1764
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6642
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
6
5
5
12
8
&quot;Питаться в ресторанах дешевле, чем дома&quot; - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
"Питаться в ресторанах дешевле, чем дома" - украинка поделилась особенностями жизни в Канаде
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Показали рождественскую елку, которая украсит Белый дом
Показали рождественскую елку, которая украсит Белый дом
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 891
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 495
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 288
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 11:16

Олень "украл" ружье у охотника

  Комментировать
Олень &quot;украл&quot; ружье у охотника
Лань. Иллюстративное фото / Getty Images

Чешская полиция обратилась к жителям, чтобы сдали ружье, если найдут в лесу. Его случайно "украл" олень в охотника во время охоты.

На оленя бросилась собака охотника, и он начал отбиваться, и напал на мужчину. Ружье зацепилось за рога животного и тот убежал с ним в лес. Об этом пишет британская The Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под тающим льдом нашли стрелы, которым 6 тыс. лет

Происшествие произошло на охоте в лесу недалеко от города Горни Плана, близ австрийской границы. Чешская полиция сообщила, что оружие, к счастью, без патронов. Правоохранители добавили, что любой, кто наткнется на ружье в лесу, должен сдать его в ближайшее отделение полиции.

Сейчас охотничий отряд, который отправился на поиски пропавшего оружия, не смог найти винтовку. Об исчезновении сразу сообщили полиции, согласно "Закону об оружии и боеприпасах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олень "украл" ружье у охотника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 30097
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 19071
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 16632
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 2 Просмотров: 12330
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 11756
Мир
Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли
Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли
 Просмотров: 216
Байден пригласил Тихановскую на инаугурацию в президенты США
Байден пригласил Тихановскую на инаугурацию в президенты США Просмотров: 144
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пива Просмотров: 261
Впервые за 30 лет отменили ежегодное появление императора Японии перед народом
Впервые за 30 лет отменили ежегодное появление императора Японии перед народом Просмотров: 36
Достали туристы и мемы: австрийское село Fucking переименують
Достали туристы и мемы: австрийское село Fucking переименують Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
1
"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат
Голосов: 1350
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть