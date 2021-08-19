Около 60 человек погибли от паводков на черноморском побережье

Турецкая деревня Бабаджай после наводнения / CNN

В результате внезапных наводнений на черноморском побережье Турции погибли 58 человек. Об этом заявили официальные лица.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, AFAD, заявило, что 48 человек погибли в провинции Кастамону, девять в Синопе и один человек умер в Бартине. Об этом сообщает CNN.

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Турция также борется с разрушительными лесными пожарами, которые неделями охватили южные прибрежные районы страны и другие страны Средиземноморья в условиях неумолимой жары.

Более 2 тыс. человек были эвакуированы из турецких черноморских зон затопления, и десятки деревень остались без электричества.

Власти Китая увеличили официальное число погибших в результате разрушительных наводнений в провинции Хэнань в прошлом месяце до 302 человек. Еще не менее 50 человек все еще числятся пропавшими без вести. Эти данные более чем в три раза превышают предыдущую цифру в 99 погибших.