Наводнение убило 300 человек. Еще полсотни пропали без вести

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Власти Китая увеличили официальное число погибших в результате разрушительных наводнений в провинции Хэнань в прошлом месяце до 302 человек. Еще не менее 50 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Эти данные более чем в три раза превышают предыдущую цифру в 99 погибших. Об этом пишет The Guardian.

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Власти провинции Хэнань объявили, что 292 человека погибли в столице провинции Чжэнчжоу, а 47 пропали без вести. Еще семеро погибли и трое пропали без вести в городе Синьсян. Двое погибли в городе Пиндиншане, один - в Лохэ. Мэр Чжэнчжоу Хоу Хун сказал, что 39 человек нашли мертвыми на подземных автостоянках и шестерых в туннеле, проходящем через город.

Рекордные ливни обрушились на провинцию Хэнань в центральном Китае в конце июля, переполнив водохранилища, прорвав берега рек и затопив системы общественного транспорта и дороги в крупных городах. В Чжэнчжоу всего за три дня выпало более 600 мм дождя, что эквивалентно среднегодовому количеству осадков.

Летом в Китае регулярно происходят наводнения. Последствия усугубляются быстрой урбанизацией, преобразованием сельскохозяйственных угодий и обострением климатического кризиса.

По данным китайских властей, в результате стихийного бедствия пострадали 13 млн человек, повреждено почти 9000 домов. Нанесен экономический ущерб в размере $8,2 млрд.

В затопленном бельгийском городе Пепинстер во время интервью мэра в средине июля обрушился дом. Пепинстер сильно пострадал от непогоды, десятки домов полностью или частично разрушило наводнение. Частичное обрушение дома зафиксировал местный телеканал VTM.