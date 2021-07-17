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суббота, 17 июля 2021 14:40

Дом обрушился прямо во время интервью мэра затопленного города
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В затопленном бельгийском городе Пепинстер во время интервью мэра Филиппа Годена обрушился дом.

Пепинстер сильно пострадал от непогоды, десятки домов полностью или частично разрушило наводнение. Частичное обрушение дома зафиксировал местный телеканал VTM.

Задняя стена затопленного дома начала падать, пока мэр говорил. Ситуация быстро ухудшилась, мебель и кирпичи начали проваливаться через пол и падать в воду. Впоследствии камера засняла нескольких людей, что прыгнули с крыши дома на соседнее здание.

Число погибших из-за наводнения в Бельгии в настоящее время возросло до 27 человек.

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Фото: Reuters

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В странах Западной Европы в результате масштабных паводков погибли 150 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиски. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура.

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