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пятница, 16 июля 2021 14:57

В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней
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Территория вокруг здания затоплена после сильных дождей в Эрфтштадт, Германия.
Фото: Reuters
Улица затоплена после сильных дождей в Эрфтштадт, Германия
Пожарная машина застряла на затопленной улице после сильных дождей в Эрфтштадт.
Вид на затопленную реку Эрфт после сильных осадков в Эрфтштадт, Германия.

В Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны, которые вызвал циклон "Бернд".

Об этом сообщила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Spiegel.

"Это означает, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперед, а именно туда, где они нужны. Руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация важна в таких местах и ​​также имеет решающее значение для успеха мероприятий", - сказал представитель Минобороны Германии.

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Фото и видео из районов катастрофы вызвали беспокойство у властей, говорит представитель.

Последствия стихийного бедствия ликвидируют 850 солдат. Их количество постоянно увеличивается.

Также увеличилось количество погибших в результате наводнений. Известно о более 100 жертвах стихийного бедствия.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано. Более 1,5 тыс. человек пропали без вести.

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