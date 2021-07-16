В Германии объявили военную катастрофу из-за наводнений, унесших более 100 жизней

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В Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны, которые вызвал циклон "Бернд".

Об этом сообщила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Spiegel.

"Это означает, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперед, а именно туда, где они нужны. Руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация важна в таких местах и ​​также имеет решающее значение для успеха мероприятий", - сказал представитель Минобороны Германии.

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Фото и видео из районов катастрофы вызвали беспокойство у властей, говорит представитель.

Последствия стихийного бедствия ликвидируют 850 солдат. Их количество постоянно увеличивается.

Также увеличилось количество погибших в результате наводнений. Известно о более 100 жертвах стихийного бедствия.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано. Более 1,5 тыс. человек пропали без вести.