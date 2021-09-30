 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 603
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1782
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1521
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2169
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1728
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1494
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 738
Фото
Все фото
6
8
7
4
5
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Видео
Все видео
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
В России пешеходный мост обрушился на автомобили: есть погибшие
В России пешеходный мост обрушился на автомобили: есть погибшие
Интервью
1/5
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2016
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 369
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 576
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1854
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3519
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 369
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 12:30

Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
6

  Комментировать

Акция против карантинных ограничений в Любляне
Фото: Getty Images
Акция против карантинных ограничений в Любляне
Акция против карантинных ограничений в Любляне
Акция против карантинных ограничений в Любляне
Акция против карантинных ограничений в Любляне

В среду, 29 сентября, в столице Словении Любляне полиция применила слезоточивый газ и водометы по тысячам демонстрантов, выступающих против жестких мер по борьбе с коронавирусом.

В ответ протестующие кидали в полицию бутылки и другие предметы. Об этом передает CTV News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невакцинированные работники будут платить за еженедельные тесты из собственного кармана

Около 10 тыс. протестующих скандировали "Свободу!". Они пытались перекрыть главную автомагистраль к северу от Любляны, когда вмешалась полиция. Это второй подобный инцидент в Словении за месяц.

Акцию организовали в основном противники использования пропуска, который свидетельствует о наличии прививки от Covid-19. Эти пропуски позволяют вакцинированным работать, посещать заведения и мероприятия.

Протестующие несли транспаранты с надписью "Остановить коронный фашизм" и требовали равных прав как для вакцинированных и невакцинированных.

Как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, в Словении в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В стране с населением 2 млн человек полностью вакцинировано почти 48% населения, что меньше, чем во многих других странах ЕС.

Ранее, 19 сентября, в австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 12213
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 6255
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 4221
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3483
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 3051
Мир
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году домашнего ареста
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году домашнего ареста
У Зеленского пытаются выйти на переговоры с Путиным - СМИ назвали сроки
У Зеленского пытаются выйти на переговоры с Путиным - СМИ назвали сроки Просмотров: 288
YouTube удалит всю дезинформацию о вакцинах
YouTube удалит всю дезинформацию о вакцинах Просмотров: 72
Ким Чен Ын назвал условия примирения КНДР с Южной Кореей
Ким Чен Ын назвал условия примирения КНДР с Южной Кореей Просмотров: 324
Мятежникам отрубали головы: во время беспорядков в тюрьме погибли 116 человек
Мятежникам отрубали головы: во время беспорядков в тюрьме погибли 116 человек Просмотров: 369
Больше всего комментируют
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Назвали основные преимущества брака
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
Голосов: 125
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть