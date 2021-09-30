Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации

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В среду, 29 сентября, в столице Словении Любляне полиция применила слезоточивый газ и водометы по тысячам демонстрантов, выступающих против жестких мер по борьбе с коронавирусом.

В ответ протестующие кидали в полицию бутылки и другие предметы. Об этом передает CTV News.

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Около 10 тыс. протестующих скандировали "Свободу!". Они пытались перекрыть главную автомагистраль к северу от Любляны, когда вмешалась полиция. Это второй подобный инцидент в Словении за месяц.

Акцию организовали в основном противники использования пропуска, который свидетельствует о наличии прививки от Covid-19. Эти пропуски позволяют вакцинированным работать, посещать заведения и мероприятия.

Протестующие несли транспаранты с надписью "Остановить коронный фашизм" и требовали равных прав как для вакцинированных и невакцинированных.

Как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы, в Словении в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В стране с населением 2 млн человек полностью вакцинировано почти 48% населения, что меньше, чем во многих других странах ЕС.

Ранее, 19 сентября, в австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.