 
Ексклюзивы
1/5
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 180
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 342
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1674
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2835
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1440
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 504
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1989
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
7
5
6
5
3
Создали самый дорогой позолоченный бургер в мире
Создали самый дорогой позолоченный бургер в мире
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции - Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
&quot;Пол года ждала разрешения на работу&quot; - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс.
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс.
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1323
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 11:42

Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа

  Комментировать
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Дипломат и глава МИД Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко / facebook

2-йимпичмент для президента США Дональда Трампа означает, что его хотят навсегда отстранить от американской политики, и то, что институты в демократической стране работают. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал дипломат и министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

"Главный вывод, что политическая карьера Трампа заканчивается. Клеймо 1-го президента США, которому дважды объявляли импичмент, будет следовать за ним постоянно. Все перспективы и заявления об очередном баллотировании перечеркнуты. Для Америки это означает, что институты побеждают. В этом сила демократии: вопреки всему, даже человек, который является президентом с большими полномочиями, подлежит закону. Это главный вывод, который можем сделать из штурма Капитолия, и как следствие второго импичмента", - говорит Огрызко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В случае принятия импичмента Трамп никогда не сможет баллотироваться на пост президента

"Трампизм - временное явление в Америке, - говорит дипломат. - Он со временем придет. Не было еще ситуации в истории США, чтобы граждане не уладили противоречий в обществе. Было немало случаев, когда американцы переживали сложные ситуации и большие испытания. Сила демократии в том, что она способна уладить любые противоречия. И в основном бескровно".

По мнению дипломата, на этот раз демократия оказалась не совсем готова к такому развитию событий и без крови не обошлось. Но американцы сделают выводы и станут сильнее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 42303
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9441
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9415
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
17
 Просмотров: 7029
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6489
Мир
Конгрессмен требует поднять вопрос импичмента Байдена
Конгрессмен требует поднять вопрос импичмента Байдена Просмотров: 45
В России запретили вакцину Pfizer
В России запретили вакцину Pfizer Просмотров: 216
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия Просмотров: 162
Племяннику Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования
Племяннику Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования Просмотров: 207
Глава Twitter прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа
Глава Twitter прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа Просмотров: 99
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 832
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть