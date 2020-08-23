Очередное убийство при задержании: в США полицейские снова оказались в центре скандала

В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании. Фото: Pixabay

Полицейские в американском штате Луизиана при задержании застрелили темнокожего мужчину. Правозащитники назвали инцидент еще одним примером полицейского насилия.

Событие, которое произошло в городе Лафайет попало на видео, снятое очевидцами. Задержание было охарактеризовано американским союзом защиты гражданских свобод как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, приведший к смертельному исходу", сообщает телеканал ABC.

В полиции отметили, что правоохранители приехали в магазин за человека, погожував холодным оружием.

При задержании он попытался убежать, после чего правоохранители попытались использовать электрошокер. Однако человек с ножом попытался войти в другой магазин. Полицейские открыли стрельбу, в результате которой погиб 31-летний Трейфорд Пеллерин.

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Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции. Работа близка к финальной правки, ее надеются завершить и обнародовать в ближайшее время.