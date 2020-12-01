Обвинение в убийстве и медицинская ошибка: врач Марадоны прибыл в прокуратуру

Врач Диего Марадоны ответил на обвинения в смерти звезды. Фото: globallookpress.com

Аргентинский врач Леопольде Луке, которого обвинили в непредумышленном убийстве легендарного футболиста Диего Марадоны, прибыл в прокуратуру Сан-Исидро.

Мужчина сделал все возможное для спасения знаменитости, говорится в аргентинской газете Pagina/12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марадона тяжело травмировался незадолго до смерти

В прокуратуру врач прибыл, чтобы дать показания после предъявления обвинения по делу о расследовании смерти Марадоны.

По словам Луке, никакой медицинской ошибки допущено не было. У футболиста случился сердечный приступ, от которого умирают пациенты по всему миру. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти легенду футбола.

Адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что не имеет претензий к врачу и готов оказать ему поддержку.

"Я понимаю и одобряю работу, которую делает прокуратура. Но я знаю, доктор Луке, что вы ухаживали за ним, заботились о нем и любили его. Диего тоже вас ценил как друга. Я не оставлю вас одного. Правда победит", - написал Морли в своем Twitter 30 ноября.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Личного врача Диего Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве легенды футбола. Леопольде Луке взяли под следствие.