Обвал дома у Майами: спасатели завершили поиск тел

Завершили работу на месте обвала в Майами. Фото: Reuters

Поисковые команды завершили работу на месте обвала многоэтажки на окраине города Майами в США. В руинах нашли и идентифицировали останки по крайней мере 97 человек. Одного погибшего найти не удалось.

"Трудно поверить, что прошел уже месяц с момента, возможно, величайшей трагедии в истории нашего общества", - написала Twitter мер округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Здание частично обрушилось в ночь на 24 июня, когда жители спали. Живым удалось спасти только одного человека в первые часы после трагедии. Позже из-за приближения тропического урагана другую часть здания снесли контролируемым взрывом.

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Причину обвала официально еще не установили. По предварительным данным, некоторые элементы конструкции здания были в плохом состоянии, их планировали детально проверить течение этого года.

На месте трагедии, предположительно, могут построить мемориал памяти ее жертв.

7 июля спасатели прекратили поиски вероятных живых людей и перешли к разбору завалов в поисках тел. За такое время шансы на выживание пропавших без вести нулевые. Родственники поблагодарили представителя пожарно-спасательной службы и аплодировали ему за его усилия для спасения их близких.